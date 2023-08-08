Молодой человек зарезал мать в ходе бытовой ссоры в Подмосковье

В Подмосковье молодой человек поссорился с матерью и жестоко расправился с ней. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 8 августа.

По ее словам, преступление произошло 7 августа в квартире жилого дома в городе Королев. 21-летний местный житель поссорился с матерью на бытовой почве, и в ходе выяснения отношений вытащил нож и несколько раз ударил родительницу. Женщину госпитализировали, но, несмотря на полученную медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Молодого человека задержали. Во время допроса он признал свою вину. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта.