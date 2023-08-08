Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани выросло до 11 человек

Число пострадавших в жилом четырехэтажном доме в Астрахани, где возник пожар в результате взрыва газа, выросло до 11 человек. Еще двое погибли. Об этом "РГ" сообщили в региональном минздраве.

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Причиной пожара на улице Адмирала Нахимова, 38, представители экстренных служб называют взрыв бытового газа. Огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, возгорание удалось ликвидировать в 16.12 по местному времени.

Ранее было известно о шести пострадавших. Сейчас их количество выросло до 11. Двух человек медики госпитализировали, еще девятерым медицинская помощь оказана на месте. Уточняется, что детей среди них нет.

Прокуратура Астраханской области выясняет обстоятельства случившегося. На место ЧП выехали и.о. прокурора области Ростислав Гладышев и заместитель прокурора области Альберт Емельянов. Организована проверка обстоятельств случившегося, которая поручена прокурорам Астрахани и Советского района.