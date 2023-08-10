В Омске зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

В двух округах Омска, жители которых жаловались на химический запах, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

© Парламентская газета

Ночью в городе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, по крайней мере, на 15-20 процентов, а предприятия тепло- и электрогенерации — на 5-10 процентов.

Как уточняет ТАСС, последние две недели этот режим вводится практически ежедневно. Ранее в региональном минприроды указали, что повышенное содержание вредных веществ в атмосфере свидетельствует, что предприятия не соблюдают предписания о снижении выбросов.

«Девятого августа 2023 года содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», — говорится в публикации УГМС.

Ранее «Парламентская газета» писала о вступившем в силу постановлении Правительства, согласно которому предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию — мероприятия по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу.

Льготные кредиты смогут получить предприятия Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы, входящих в проект «Чистый воздух».