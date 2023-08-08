Пожар в жилом доме Астрахани потушили

Пожар в жилом доме в Астрахани, где погибло два человека, потушили. Об этом сообщает в ГУМЧС России по Астраханской области, передает РИА «Новости».

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Возгорание ликвидировано в 15.12 по московскому времени.

Ранее, 8 августа, сообщалось о возгорании четырех квартир по улице Адмирала Нахимова в Советском районе Астрахани. По данным ТАСС, пожар возник в результате взрыва бытового газа. В минздраве Астраханской области сообщили о двоих погибших и двоих пострадавших: мужчине и женщине с ожогами верхних конечностей.