В Астрахани число пострадавших при взрыве газа в доме увеличилось до 12

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани увеличилось до 12 человек, в том числе двое погибших. Среди пострадавших детей нет, сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области во вторник.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось о двух погибших, двух госпитализированных и четырех пострадавших, которым помощь была оказана на месте.

"По последним данным, при пожаре пострадали 12 человек, среди пострадавших детей нет. Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.