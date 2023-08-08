В Астрахани число пострадавших при взрыве газа в доме увеличилось до 12
Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани увеличилось до 12 человек, в том числе двое погибших. Среди пострадавших детей нет, сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области во вторник.
Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось о двух погибших, двух госпитализированных и четырех пострадавших, которым помощь была оказана на месте.
"По последним данным, при пожаре пострадали 12 человек, среди пострадавших детей нет. Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.
Ранее в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме 38 по улице Адмирала Нахимова. В экстренных службах ТАСС сообщили, что в доме произошел взрыв бытового газа, погибли два человека. После взрыва начался пожар, огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. метров.