Суд оправдал двух обвинявшихся в экстремизме россиян

В Югорске районный суд оправдал двух последователей организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Прокуратура запрашивала для одного из них девять лет колонии, а для второго — восемь с половиной. Дело в отношении них по статье о склонении и вербовке в деятельность экстремисткой организации возбудили в 2020 году. Мужчины свою вину не признавали.

В результате суд не нашел в их действиях состава преступления и дал фигурантам право на реабилитацию. Во время расследования мужчины находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу.