На западе Москвы мужчина умер после падения в люк

Мужчина, упавший в люк возле канатной дороги на западе Москвы, умер от травм
Рабочий погиб после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, рабочий провалился в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22.
Собеседник агентства подчеркнул, что извлеченный спасателями рабочий «скончался от полученных травм».
В публикации отмечается, что люк, в который провалился мужчина, принадлежит ООО «Московские канатные дороги».
До этого в Бердске (Новосибирская область) 9-летний ребенок упал в канализационный колодец. Очевидцы не смогли вытащить пострадавшего мальчика и вызвали спасателей.
Спасатели МЧС достали ребенка из люка с помощью альпинистского снаряжения, обмотав мальчика стропами. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции, а также работники коммунальной службы.
После инцидента подключилась прокуратура – планируется проверка соответствия работы жилищно-коммунальной службы требованиям по безопасности.