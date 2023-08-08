На западе Москвы мужчина умер после падения в люк

Рабочий погиб после падения в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ возле входа на канатную дорогу на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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По его словам, рабочий провалился в люк глубиной 10 метров при проведении дорожных работ по адресу улица Косыгина, дом 28, строение 22.

Собеседник агентства подчеркнул, что извлеченный спасателями рабочий «скончался от полученных травм».

В публикации отмечается, что люк, в который провалился мужчина, принадлежит ООО «Московские канатные дороги».

До этого в Бердске (Новосибирская область) 9-летний ребенок упал в канализационный колодец. Очевидцы не смогли вытащить пострадавшего мальчика и вызвали спасателей.

Спасатели МЧС достали ребенка из люка с помощью альпинистского снаряжения, обмотав мальчика стропами. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции, а также работники коммунальной службы.