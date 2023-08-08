Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло
Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в доме в Астрахани увеличилось до 10. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Астраханской области во «ВКонтакте».
По информации ведомства, два человека госпитализированы, еще восьмерым медицинскую помощь оказали на месте. Детей среди пострадавших нет.
Напомним, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме на улице Адмирала Нахимова, 38. Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания двух жильцов, еще 70 эвакуировали. В результате происшествия погибли два человека.
За взрывом последовал пожар. Его площадь составила 90 квадратных метров — пожарно-спасательные подразделения отреагировали на него по повышенному рангу. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы. Причина происшествия выясняется.