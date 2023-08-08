В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину и скрылся

В Москве суд поместил под стражу 22-летнего курьера, который на электровелосипеде сбил пешехода. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Мужчина заключен под стражу с учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры.

По данным городской прокуратуры, курьер ехал на улице Нижняя Красносельская и сбил женщину. Он не оказал пострадавшей помощь, не вызвал экстренные службы, а скрылся с места преступления. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, однако она не выжила.

7 августа сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтранса России Виталию Савельеву с предложением ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров.