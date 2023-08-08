В Тобольске неизвестные отрубили собаке часть морды

В Тобольске неизвестные отрезали собаке нос и челюсть. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров.

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Добровольцы полагают, что такую травму животному нанес человек каким-то видом техники.

«Так просто собака не может сама себя травмировать», — подчеркнула местная активистка в беседе с журналистами.

На данный момент собака находится в ветеринарной клинике. Употреблять пищу она может только через капельницу. Наиболее вероятно, животное не восстановится полностью. Врачи планируют обсудить вопрос операции на морде только после длительного наблюдения за животным.