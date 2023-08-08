В Тобольске неизвестные отрубили собаке часть морды

В Тобольске собаке отрубили часть морды
В Тобольске неизвестные отрезали собаке нос и челюсть. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров.
Добровольцы полагают, что такую травму животному нанес человек каким-то видом техники.
«Так просто собака не может сама себя травмировать», — подчеркнула местная активистка в беседе с журналистами.
На данный момент собака находится в ветеринарной клинике. Употреблять пищу она может только через капельницу. Наиболее вероятно, животное не восстановится полностью. Врачи планируют обсудить вопрос операции на морде только после длительного наблюдения за животным.
Местные жители не планируют обращаться в правоохранительные органы, так как сложно доказать то, что пес пострадал из-за человека.
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