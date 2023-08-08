Пожар произошел в частном доме на Большой Косинской улице на востоке Москвы
На востоке столицы произошел пожар в частном деревянном доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 8 августа.
По данным ведомства, возгорание произошло в доме № 9 по Большой Косинской улице. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Силами сотрудников экстренных служб возгорание одноэтажной деревянной постройки ликвидировали в 14:00. В результате инцидента пострадавших нет.
Очевидцы записали процесс тушения на камеру.
Другой пожар произошел в ТЦ на Островецком шоссе в поселке Верея Раменского городского округа. Загорелась крыша здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Еще до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 13 человек. Позже прокуратура опубликовала видео с места пожара.