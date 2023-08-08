$96.57+1.76106.05+2.22

Подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД и попал в больницу

В Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД и попал в больницу
© Lenta.ru

Полицейские привезли фигуранта для проведение следственных мероприятий: его подозревают в тяжком преступлении.

Однако мужчина решил выпрыгнуть из окна. Отмечается, что его доставили в больницу. Серьезных травм беглец не получил.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости