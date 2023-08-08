Пропавшую под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе

Женщину, которая пропала с пятилетней дочкой в городе Первоуральске в Свердловской области, нашли в Дегтярске Ревдинского округа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«И мама, и девочка найдены в Дегтярске», — отметил Горелых.

Отмечается, что женщина отказалась возвращаться в город с супругом, изъявив желание остаться с новым знакомым. Дочь вместе с отцом вернулась в Первоуральск.