Очевидцы сообщили о взрыве в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы, передает региональный портал V1.ru.

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Горожане отметили, что в округе улицы Иртышской и Джаныбековской от звуковой волны содрогнулись стены. Информация о происшествии начал поступать утром во вторник, 8 августа.

Как пишет V1.ru, все произошло на улице Ползунова в поселке Ангарском. По предварительной, официально не подтвержденной информации, на складе лакокрасочных покрытий произошел хлопок. Его причины и последствия устанавливаются.

В волгоградском управлении МЧС позже пояснили, что на улице Ползунова в одном из помещений произошло короткое замыкание без последующего горения.

В компании «Волгоград Лазер» подтвердили факт происшествия, заметив, что инцидент произошел в соседнем с фирмой здании.

«Все быстро потушили, и вроде без особых последствий», — отметили представители организации.

Официальных комментариев от администрации Волгограда по ситуации не поступало.

До этого сообщалось, что 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края.