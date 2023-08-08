Очевидцы сообщили о взрыве в Волгограде
В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы, передает региональный портал V1.ru.
Горожане отметили, что в округе улицы Иртышской и Джаныбековской от звуковой волны содрогнулись стены. Информация о происшествии начал поступать утром во вторник, 8 августа.
Как пишет V1.ru, все произошло на улице Ползунова в поселке Ангарском. По предварительной, официально не подтвержденной информации, на складе лакокрасочных покрытий произошел хлопок. Его причины и последствия устанавливаются.
В волгоградском управлении МЧС позже пояснили, что на улице Ползунова в одном из помещений произошло короткое замыкание без последующего горения.
В компании «Волгоград Лазер» подтвердили факт происшествия, заметив, что инцидент произошел в соседнем с фирмой здании.
«Все быстро потушили, и вроде без особых последствий», — отметили представители организации.
Официальных комментариев от администрации Волгограда по ситуации не поступало.
До этого сообщалось, что 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края.
О ЧП в российском городе стало известно 4 августа. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах в доме 19 на улице Каландарашвили. Эпицентр взрыва в Канске находился в пятом подъезде на третьем этаже.