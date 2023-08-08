Крупный пожар на предприятии под Владимиром локализован

Пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области локализован на площади 4,1 тыс. квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Специалисты проводят в районе пожара замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в поселке Кубанский Новопокровского района горит склад с шелухой от семечек.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации возгорания принимают участие 78 человек и 16 единиц техники.

До этого управление МЧС по Московской области сообщило, что рядом с Дмитровом в Подмосковье произошел пожар на фабрике спортивных товаров «Леко».