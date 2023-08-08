URA.RU: двухлетний ребёнок в Челябинской области погиб после возгорания дивана
В посёлке Маяк Челябинской области двухлетний мальчик погиб после возгорания дивана. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что у ребёнка на момент поступления в больницу было зафиксировано 90% ожогов тела.
«Врачи сделали все возможное для его спасения. Около шести часов они боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались серьёзные. Пациент не выжил», — рассказал собеседник агентства.
Ранее восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.