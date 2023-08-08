В Астрахани в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника, хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома удалось спасли двух человек, 70 человек были эвакуированы.

«На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», - подчеркнул источник.

Он также уточнил, что за взрывом последовал пожар. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сообщение о возгорании четырех квартир в доме №38 по улице Адмирала Нахимова в Советском районе города поступило в оперативную дежурную смену 8 августа в 12:48 (11:48 мск). Там также уточнили, что пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь составляет 90 кв. м.