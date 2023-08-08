Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

На нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс акула напала на 50-летнюю женщину. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

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— 50-летняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк, — говорится в сообщении.

По словам представителя департамента парков и зон отдыха Нью-Йорка, случаи нападения акул на этом пляже крайне редки. После произошедшего пляж закрыли, а в воздух был поднят вертолет для мониторинга прибрежной зоны.

В начале июня в курортной Хургаде тигровая акула напала на россиянина и растерзала его насмерть за считаные секунды. Позже акулу поймали, а власти закрыли все пляжи для купания.

Руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер заявила, что охота около берега нехарактерна для акул, однако это может случиться при совпадении нескольких факторов. К примеру, организаторы дайвинга могут подкармливать акул, чтобы привлекать туристов диковинкой.

Послке этого в Сети появились названия отелей египетской Хургады с установленными в воде сетками от акул.