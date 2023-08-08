ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Россию через фиктивное лечение

ФСБ задержала 15 участников преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции через фиктивное лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С апреля 2021 по июнь 2022 года преступники использовали для ввоза в страну незаконных мигрантов приглашения на лечение, которые выдавали подконтрольные им медицинские организации. Иностранцы при пересечении границы указывали заведомо ложные цели следования в Россию.

Следователи также установили, что организатор незаконного бизнеса приобрел недвижимость в Юго-Восточной Азии, чтобы легализовать свои доходы.