Третьего причастного к избиению инвалида СВО мужчину ищут в Забайкалье

В Забайкальском крае разыскивают третьего причастного к избиению инвалида специальной военной операции мужчину. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России .

— Следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск, следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса, — говорится в сообщении.

Недавно задержанному по этому делу 27-летнему мужчине уже предъявили обвинения в дискредитации ВС РФ и в умышленном причинении легкого вреда здоровью, говорится на сайте СК.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в одном из кафе Забайкальского края. По предварительным данным, компания лиц в состоянии алкогольного опьянения начала преследовать ветерана спецоперации и его спутников. Несмотря на то что участник СВО и его товарищи попытались избежать конфликта и покинуть заведение, другая сторона проявила агрессию и нанесла мужчине телесные повреждения.