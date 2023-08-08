Вооруженный молодой человек ограбил двух прохожих у подъезда дома на западе Москвы

На западе столицы вооруженный ножом молодой человек ограбил двух прохожих у подъезда жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 8 августа.

По его словам, преступление произошло средь бела дня у жилого дома на Рублевском шоссе. Молодой человек пригрозил 43-летнему местному жителю ножом и потребовал отдать ему деньги. Это заметил 39-летний прохожий, который попытался остановить преступника и вызвал полицию. В ответ на это 19-летний злоумышленник несколько раз ударил обоих мужчин, которые позже обратились за медицинской помощью.