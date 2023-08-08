Вооруженный молодой человек ограбил двух прохожих у подъезда дома на западе Москвы
На западе столицы вооруженный ножом молодой человек ограбил двух прохожих у подъезда жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 8 августа.
По его словам, преступление произошло средь бела дня у жилого дома на Рублевском шоссе. Молодой человек пригрозил 43-летнему местному жителю ножом и потребовал отдать ему деньги. Это заметил 39-летний прохожий, который попытался остановить преступника и вызвал полицию. В ответ на это 19-летний злоумышленник несколько раз ударил обоих мужчин, которые позже обратились за медицинской помощью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого задержали по горячим следам. Суд отправил фигуранта под стражу.
Другое разбойное нападение произошло на юго-востоке столицы. Вооруженный преступник ворвался в офис микрофинансовой организации и вынес 19 тысяч рублей.