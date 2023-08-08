ФСБ России заявила о новых террористических угрозах от Киева

На фоне специальной военной операции (СВО) от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы, заявил директор ФСБ России Александр Бортников, возглавляющий Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.
Выступая на заседании НАК, он отметил, что националистические формирования, действующие на территории Украины, при содействии западных партнеров «пропагандируют идеи терроризма и неонацизма».
Также украинские спецслужбы занимаются вовлечением россиян в преступную деятельность посредством интернет-ресурсов. В НАК добавили, что Роскомнадзор при содействии правоохранителей и прокуроров удалил 334 тысячи материалов террористического содержания с 2019 года.
Ранее ведомство сообщило, что с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности. В большинстве случаев подготовкой терактов с февраля 2022 года занимаются молодые люди под воздействием радикальных идей. Такие граждане ведут маргинальный и аморальный образ жизни.