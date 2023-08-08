ФСБ России заявила о новых террористических угрозах от Киева

Выступая на заседании НАК, он отметил, что националистические формирования, действующие на территории Украины, при содействии западных партнеров «пропагандируют идеи терроризма и неонацизма».

Также украинские спецслужбы занимаются вовлечением россиян в преступную деятельность посредством интернет-ресурсов. В НАК добавили, что Роскомнадзор при содействии правоохранителей и прокуроров удалил 334 тысячи материалов террористического содержания с 2019 года.