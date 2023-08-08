СМИ: Голый мужчина выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы голый мужчина выпал из окна квартиры, убегая от полицейских. Об этом стало известно во вторник, 8 августа.

Трагедия произошла в доме № 188б на Проспекте Мира. По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников полиции из-за шума, доносившегося из квартиры на 26 этаже жилого комплекса. Пока правоохранители пытались проникнуть в помещение, обнаженный 30-летний мужчина с ножом в руках попытался скрыться от них через разбитое окно, однако сорвался и упал с большой высоты.