Мужчина провалился в люк у канатной дороги на Воробьевых горах
Днем во вторник, 8 августа, мужчина упал в люк рядом с московской канатной дорогой на Воробьевых горах. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на неназванный источник.
Инцидент произошел на улице Косыгина. На место прибыли оперативные службы, спасатели пока не могут добраться до пострадавшего.
В конце мая девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Бердске Новосибирской области. Спасатели вытащили ребенка с помощью альпинистского снаряжения. Прокуратура города начала проверку соблюдения требований законодательства о ЖКХ.
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