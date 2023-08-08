Мужчина провалился в люк у канатной дороги на Воробьевых горах

Днем во вторник, 8 августа, мужчина упал в люк рядом с московской канатной дорогой на Воробьевых горах. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на неназванный источник.

Инцидент произошел на улице Косыгина. На место прибыли оперативные службы, спасатели пока не могут добраться до пострадавшего.