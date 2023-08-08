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Мужчина провалился в люк у канатной дороги на Воробьевых горах

Днем во вторник, 8 августа, мужчина упал в люк рядом с московской канатной дорогой на Воробьевых горах. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на неназванный источник.

Мужчина провалился в люк у канатной дороги на Воробьевых горах
© РИА Новости

Инцидент произошел на улице Косыгина. На место прибыли оперативные службы, спасатели пока не могут добраться до пострадавшего.

В конце мая девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Бердске Новосибирской области. Спасатели вытащили ребенка с помощью альпинистского снаряжения. Прокуратура города начала проверку соблюдения требований законодательства о ЖКХ.

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