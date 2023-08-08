Жительнице Анапы предъявили обвинения в убийстве сына

Двадцатилетнюю жительницу Анапы обвиняют в убийстве своего трехмесячного сына, возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Анапе женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 3-месячного сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что утром 8 августа, когда фигурантка находилась вместе с младенцем дома, она ударила сына в грудь ножом, после чего попыталась покончить с собой. Ее родственники вызвали скорую помощь и правоохранителей. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую.

"В настоящее время фигурантка задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, <…> в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в СК.