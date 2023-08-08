Убивший 17-летнюю девушку в Екатеринбурге подросток объяснил поступок ревностью

В Екатеринбурге задержанный за убийство 17-летней девушки подросток рассказал, что приревновал жертву к другим знакомым. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По словам собеседника, причину произошедшего екатеринбуржец видит в том, как его возлюбленная вела себя с другими представителями мужского пола.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением», — сообщил источник.

Во время допроса подросток вел себя спокойно. Также выяснилось, что подозреваемый давно употребляет наркотики. Правоохранители не исключают, что в ночь убийства он принял запрещенные вещества и выпил много алкоголя.