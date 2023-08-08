Крупный пожар произошел на производстве акриловых ванн во Владимирской области
Предприятие по производству акриловых ванн загорелось во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Инцидент произошел в поселке Гигант Ковровского района. Площадь возгорания составляет 6 тысяч квадратных метров. Сейчас пожарные стараются не допустить распространение огня на соседние постройки. На месте работают 30 человек и 6 единиц техники, группировку наращивают. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что в понедельник, 7 августа, пожар произошел в торговом центре «Юг Восток» в Раменском в Подмосковье. Когда на место прибыли пожарные, горела кровля здания, а внутри было сильное задымление. Возгорание удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров, а через некоторое время полностью потушить.