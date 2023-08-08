В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде дерева на 60 млн рублей

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, группа лиц производила скупку незаконно заготовленных лесоматериалов. После этого производился незаконный экспорт за границу более 12 тысяч куб. м. древесины.