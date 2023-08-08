В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде дерева на 60 млн рублей

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По данным ведомства, группа лиц производила скупку незаконно заготовленных лесоматериалов. После этого производился незаконный экспорт за границу более 12 тысяч куб. м. древесины.
Путем недостоверного таможенного декларирования из страны были вывезены пиломатериалы из сосны и лиственницы на сумму, превышающую 60 млн рублей. Прочие детали на данный момент не уточняются.
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