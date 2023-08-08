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Уголовное дело возбудили по факту контрабанды лесоматериалов в Иркутской области

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде дерева на 60 млн рублей
© РИА Новости

По данным ведомства, группа лиц производила скупку незаконно заготовленных лесоматериалов. После этого производился незаконный экспорт за границу более 12 тысяч куб. м. древесины.

Путем недостоверного таможенного декларирования из страны были вывезены пиломатериалы из сосны и лиственницы на сумму, превышающую 60 млн рублей. Прочие детали на данный момент не уточняются.

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