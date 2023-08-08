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Два человека получили ожоги из-за хлопка на производстве в Стерлитамаке

После хлопка остаточного поливинилхлорида на производстве в Стерлитамаке двое человек госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Башинформ».

Два человека пострадали после хлопка на заводе в Башкирии
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По информации источника издания, хлопок произошел в цеху по производству поливинилхлорида 7 августа. В этот момент помещение находилось на консервации.

Информацию о произошедшем подтвердили во время оперативного совещания в администрации Стерлитамака. Заместитель главы населенного пункта Артур Гафаров попросил главного врача больницы №1 Ильшата Яппарова лично контролировать состояние пострадавших и отчитываться об их состоянии.

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