Два человека пострадали после хлопка на заводе в Башкирии

После хлопка остаточного поливинилхлорида на производстве в Стерлитамаке двое человек госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Башинформ».

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По информации источника издания, хлопок произошел в цеху по производству поливинилхлорида 7 августа. В этот момент помещение находилось на консервации.