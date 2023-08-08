Два человека пострадали после хлопка на заводе в Башкирии

Два человека получили ожоги из-за хлопка на производстве в Стерлитамаке
После хлопка остаточного поливинилхлорида на производстве в Стерлитамаке двое человек госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Башинформ».
По информации источника издания, хлопок произошел в цеху по производству поливинилхлорида 7 августа. В этот момент помещение находилось на консервации.
Информацию о произошедшем подтвердили во время оперативного совещания в администрации Стерлитамака. Заместитель главы населенного пункта Артур Гафаров попросил главного врача больницы №1 Ильшата Яппарова лично контролировать состояние пострадавших и отчитываться об их состоянии.
Газета.Ru: главные новости