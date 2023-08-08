Двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском арестовали

Двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском Свердловской области арестовали на два месяца. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Побои» и «Угроза убийством».

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Подозреваемые арестованы и будут содержаться под стражей в СИЗО Екатеринбурга два месяца», — заявил Горелых.

По его словам, расследование происшествия продолжается. Дела расследуются по ст. 213, ч.2 ст. 116.1 и ч. 1 ст. 119 УК России.