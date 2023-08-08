Сотрудники Следственного комитета задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова утром 8 августа, он подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным портала, Большаков приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили следователи. Чиновник закрылся в автомобиле и оказал сопротивление силовикам.

При обыске в машине у чиновника нашли более миллиона рублей. Сейчас в мэрии работают силовики.

Life со ссылкой на Shot сообщает, что силовикам пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы Большаков вышел из машины.

Как информирует 73online, СК РФ возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Большакову грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

Чиновник сейчас находится в изоляторе временного содержания. В дальнейшем суд изберет ему меру пресечения.