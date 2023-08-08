Россиянин ударил соседа-восьмиклассника битой по лицу из-за шума

Житель Всеволжска Ленинградской области ударил соседа-восьмиклассника битой по лицу из-за шума и сломал ему челюсть. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала отметил, что между россиянином и 15-летним подростком вспыхнула ссора. Когда словесные аргументы закончились, 32-летний мужчина достал биту и набросился на школьника.

Позже юношу доставили в больницу со сломанной нижней челюстью. Его агрессивного соседа задержали и поместили в изолятор. Сотрудники полиции начали устанавливать и другие обстоятельства произошедшего.