Стало известно о сбитом в российском регионе беспилотнике

В Брянской области военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Дрон был замечен в районе границы с Украиной в Севском районе российского региона.

Как стало известно порталу, БПЛА был уничтожен еще 7 августа. В результате инцидента никто не пострадал.