В Волгограде задержана мать, которую подозревают в убийстве девятимесячного ребенка

В Волгограде задержали 24-летнюю мать, которую подозревают в убийстве девятимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в доме на Автомагистральной улице. По версии следствия, 3 августа женщина закрыла сына в квартире и не появлялась в помещении несколько дней. Младенец умер от нехватки воды, еды и ухода. Тело ребенка 7 августа нашла бабушка.

В отношении родительницы возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали женщину, по делу назначили ряд судебных экспертиз.

«Следователь СКР намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в публикации.