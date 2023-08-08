В Генпрокуратуре прокомментировали поджоги военкоматов в России

Анализ ситуации, связанной с поджогами зданий военных комиссариатов в российских регионах, показал, что их совершили россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП).

"Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - подчеркнули в ГП.

В связи с этим в надзорном ведомстве пояснили, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию путем телефонных переговоров и не борются с преступностью противозаконными способами. "Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства", - предупредили в Генпрокуратуре. В ведомстве добавили, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ).