Школьница умерла в Москве от передозировки наркотиками, найденными на улице

В Москве 15-летняя школьница умерла от передозировки наркотиками, найденными ее знакомым на улице. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, 32-летний мужчина вместе с другом нашел на улице пакетик с неизвестным веществом и решил употребить содержимое вместе с несовершеннолетней подругой. Вечером девятикласснице стало плохо, а на следующий день еще хуже — девушку тошнило, у нее начались судороги и она потеряла сознание. После этого мужчина решил отвезти ее в ближайшую больницу, однако спасти школьницу не удалось.