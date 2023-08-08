Школьница умерла в Москве от передозировки наркотиками, найденными на улице
В Москве 15-летняя школьница умерла от передозировки наркотиками, найденными ее знакомым на улице. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Telegram-канал Baza.
Как стало известно, 32-летний мужчина вместе с другом нашел на улице пакетик с неизвестным веществом и решил употребить содержимое вместе с несовершеннолетней подругой. Вечером девятикласснице стало плохо, а на следующий день еще хуже — девушку тошнило, у нее начались судороги и она потеряла сознание. После этого мужчина решил отвезти ее в ближайшую больницу, однако спасти школьницу не удалось.
Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца из-за токсического действия неуточненного вещества. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Сбыт наркотических средств», передает Baza.
В апреле на севере столицы первоклассник отравился порошком, который он нашел на детской площадке. Мальчик нечаянно его вдохнул. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление неуточненными наркотиками».