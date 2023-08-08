В Магадане мужчину могут осудить за проникновение в жилище и попытку изнасилования

В Магадане мужчину подозревают в проникновении в жилище и попытке изнасилования
Жителя Магадана правоохранители обвиняют в попытке изнасилования подруги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 19 марта. Как полагают следователи, 27-летний россиянин подкараулил знакомую у подъезда ее дома. Мужчина хотел заняться с 38-летней женщиной сексом.
Местная жительница отказалась пускать друга в квартиру, после чего он выхватил ключи и сам открыл дверь. После этого в помещении фигурант уголовного дела попытался надругаться над подругой. Она отбилась и выбежала в подъезд. Мужчина хотел вернуть ее в комнату, но его остановил сосед.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование. Также фигуранта обвиняют в незаконном проникновении в жилище.