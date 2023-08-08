В Магадане мужчину могут осудить за проникновение в жилище и попытку изнасилования

Местная жительница отказалась пускать друга в квартиру, после чего он выхватил ключи и сам открыл дверь. После этого в помещении фигурант уголовного дела попытался надругаться над подругой. Она отбилась и выбежала в подъезд. Мужчина хотел вернуть ее в комнату, но его остановил сосед.