Сотрудница российского вуза получила взятку от студента и попала под следствие

В Оренбурге преподавателя одного из высших учебных заведений города обвинили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка получила от студента вознаграждение за успешную сдачу экзаменов без проверки реальных знаний. Кроме того, за деньги преподавательница помогла ученику защитить курсовую.

Следователи провели обыски в доме и кабинете сотрудницы университета. Они изъяли документы, предметы и технические носители информации, имеющие значение для дела. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту а части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.