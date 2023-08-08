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Сотрудница российского вуза получила взятку от студента и попала под следствие

В Оренбурге преподавателя одного из высших учебных заведений города обвинили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотрудница российского вуза получила взятку от студента и попала под следствие
© globallookpress.com

По данным ведомства, фигурантка получила от студента вознаграждение за успешную сдачу экзаменов без проверки реальных знаний. Кроме того, за деньги преподавательница помогла ученику защитить курсовую.

Следователи провели обыски в доме и кабинете сотрудницы университета. Они изъяли документы, предметы и технические носители информации, имеющие значение для дела. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту а части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд рассмотрит дело преподавателя кафедры одного из университетов. Женщина получила через посредника взятку от студентки за помощь в сдаче экзамене.

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