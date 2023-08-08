Под Екатеринбургом ищут мать с пятилетним ребенком

Под Екатеринбургом правоохранители разыскивают 43-летнюю женщину с пятилетней дочерью, которых последний раз видели в Первоуральске. Об этом сообщает Е1.

Как отмечают журналисты, пропажу россиянки по имени Ирина обнаружил муж пропавшей, когда вернулся с ночной смены. Старшая дочь тоже заметила это, так как мать не выходила на связь несколько дней. Такое для женщины не свойственно.

«У мамы достаточно много знакомых, и непонятно, где она может быть, к кому она поехала», — поделилась родственница.

По словам дочери, в семье конфликтов не было. Родные пропавшей не исключают, что некоторые знакомые Ирины могут знать, где она находится.

В правоохранительных органах указывают на то, что перед уходом женщина забрала из дома свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении 5-летней дочери. Для поиска задействовали 20 сотрудников полиции.