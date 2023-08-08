Власти допускают, что взрыв на элеваторах порта Дериндже в турецкой провинции Коджаэли вызван диверсией, однако все же вряд ли произошла именно она, заявил телеканалу CNN Turk гендиректор Турецкого зернового совета, которому принадлежали элеваторы, Ахмет Гюльдап.

По его словам, в порту действуют усиленные меры безопасности.

«Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой», - подчеркнул Гюльдап.

Он указал на планы властей провести тщательное расследование по данной ситуации с целью установить точную причину взрыва. Гюльдап также отметил, что проверить камеры видеонаблюдения уже удалось, однако ничего подозрительного не выявили.