Ящик, предположительно, со взрывчаткой нашли возле нефтебазы в Якутии

Ящик, предположительно, со взрывчаткой нашли неподалеку от нефтебазы в районе поселка Нижнеянск в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT и канал 14News.

По информации каналов, один из работников обнаружил контейнер с надписью «Аммонит» рядом с рекой Камелек. Мужчина не стал открывать ящик и вызвал на место экстренные службы. Поселок находится далеко от административного центра и сейчас сотрудники спецслужб пытаются добраться туда на моторной лодке.

Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства. Обычно его используют для подрыва горных пород. Каким образом ящик со взрывчаткой мог оказаться на берегу реки пока неизвестно.

Напомним, что 7 августа в Новой Каховке Херсонской области правоохранительным органам удалось предотвратить теракт на детской площадки. В непосредственной близости от многоквартирного дома специалисты обнаружили самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки.