СК предъявил жителю Королева обвинение в убийстве матери в ходе ссоры
Жителю Королева предъявлено обвинение в убийстве матери в ходе бытовой ссоры в квартире. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.
«Следователем следственного отдела по Мытищам ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю. Он обвиняется в убийстве своей матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 7 августа в квартире дома в Королеве между обвиняемым и его матерью произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей родственнице множественные ножевые ранения. Потерпевшая была госпитализирована, однако вскоре скончалась от полученных повреждений.
В СК отметили, что следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого было обнаружено орудие преступления. На допросе мужчина признал свою вину в содеянном и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного им убийства. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте обвиняемого.