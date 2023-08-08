СК предъявил жителю Королева обвинение в убийстве матери в ходе ссоры

Жителю Королева предъявлено обвинение в убийстве матери в ходе бытовой ссоры в квартире. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

«Следователем следственного отдела по Мытищам ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю. Он обвиняется в убийстве своей матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 7 августа в квартире дома в Королеве между обвиняемым и его матерью произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей родственнице множественные ножевые ранения. Потерпевшая была госпитализирована, однако вскоре скончалась от полученных повреждений.