Пропал кинокуратор Алексей Медведев

Местонахождение Медведева неизвестно с 23 июля 2023 года, он пропал в подмосковных Мытищах. По данным поисково-спасательной волонтерской организации «Лиза Алерт», в последний раз, когда кинокуратора видели, он был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки, при себе имел рюкзак.