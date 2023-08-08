В Московской области пропал кинокуратор Алексей Медведев
Пропал кинокуратор, отборщик нескольких ведущих российских фестивалей Алексей Медведев. Об этом сообщил журнал о кино «Сеанс».
Местонахождение Медведева неизвестно с 23 июля 2023 года, он пропал в подмосковных Мытищах. По данным поисково-спасательной волонтерской организации «Лиза Алерт», в последний раз, когда кинокуратора видели, он был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки, при себе имел рюкзак.
Алексей Медведев — организатор сахалинского фестиваля «Край света», программный директор фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, был программным директором фестивалей 2morrow (2007-2009), «Зеркало» (2011), «Два в одном» (2009-1012), куратором программы российского кино в секции Les cinemas du Monde на Каннском кинофестивале, куратором российской короткометражной программы на международном кинофестивале Ajyal в Дохе, членом жюри международных кинофестивалей в Пльзене (Чехия), Клуже (Румыния), Кракове (Польша), Варшаве.
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