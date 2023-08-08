Трое детей пострадали из-за урагана в российском регионе

В Смоленской области трое детей пострадали в результате урагана. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

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Так, в Смоленске травмы получила годовалая девочка и 12 летняя школьница. В Рославле пострадал 13-летний мальчик. Об их состоянии подробностей не приводится.

Из-за урагана в Смоленской области около 12 тысяч жителей остались без электричества. Непогода затронула 18 муниципальных образований российского региона.