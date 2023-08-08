Прокуратура: При посадке самолета Ан-24 в Якутии произошло повреждение шасси
Повреждение шасси произошло у грузового Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, при посадке Ан-24 с тремя членами экипажа на борту, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск – Мирный – Магадан, разорвался пневматик правой стойки шасси, пострадавших нет, передает ТАСС.
В данный момент самолет отбуксировали к месту стоянки. Прокуратура начала проверку.
Ранее суд оштрафовал на 100 тыс. рублей командира Ан-24 авиакомпании «Якутия» за нарушение правил безопасности при посадке с пассажирами.