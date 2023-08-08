Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

Неизвестный пырнул ножом мужчину на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, около ресторана «Аист». В ходе конфликта неизвестный мужчина достал нож и ударил им в живот оппоненту, а затем убежал.