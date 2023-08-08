В Тверской области проверяют информацию о танцевавших в часовне девушках

Прокуратура и следственный комитет в Тверской области устроили проверку по факту сообщений о неподобающем поведении несовершеннолетних в часовне в Осташкове. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

«Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове», — говорится в сообщении.

По итогам проверки дадут оценку действиям законных представителей и органам и учреждениям системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.