СМИ: Двое мужчин избили беременную женщину и подростка с лейкозом на пляже

Двое взрослых мужчин избили двух подростков на пляже в Липецкой области. Об этом во вторник, 8 августа, рассказала сестра пострадавших подростков Алина.

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— Мы уже уходили с пляжа, дети шли впереди, когда на них налетели двое мужчин и начали их бить со спины. Я пыталась вмешаться, кричала, что у него (одного из подростков — прим. «ВМ») лейкоз, его нельзя бить. Они вообще не реагировали, — заявила она.

По словам девушки, мужчины также избили их мать, которая пыталась помешать им бить лежащего на земле подростка. Женщина крикнула нападавшим, что беременна, однако те повалили ее на землю и принялись бить ногами.

Семья вызвала полицию, но к ее приезду нападавшие уже скрылись с пляжа, передает «360».

В июле сотрудники столичной полиции проводили проверку размещенного в Сети видеоролика с избиением мигрантами подростков. На кадрах неизвестные избивают детей и снимают это на камеру. На одном из видеороликов видно, как мужчина ногой бьет сидящего на лавочке подростка, а двое других наблюдают за этим.