В Саратове рабочие упали со строительных лесов
В Саратове двое мужчин были госпитализированы после происшествия на стройке у школы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Прокуроры взяли под контроль проверку по факту инцидента, произошедшего на строительной площадке во дворе школы № 103 на Производственной улице. Как установили сотрудники ведомства, двое рабочих упали со строительных лесов, им потребовалась медицинская помощь.
Пострадавшие попали в лечебное учреждение с травмами разной степени тяжести. Их состояние к настоящему времени не уточняется.
Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая, ведется проверка исполнения законодательства об охране труда.
«На место происшествия выезжал старший помощник прокурора Ленинского района Саратова Андрей Ветров», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее трое человек пострадали при падении трубы на заводе «Русала» в Свердловской области.