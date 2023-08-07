$94.81+1.03103.84+1.31

В Саратове рабочие упали со строительных лесов

В Саратове двое мужчин были госпитализированы после происшествия на стройке у школы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В Саратове рабочие упали со строительных лесов
© Прокуратура Саратовской области

Прокуроры взяли под контроль проверку по факту инцидента, произошедшего на строительной площадке во дворе школы № 103 на Производственной улице. Как установили сотрудники ведомства, двое рабочих упали со строительных лесов, им потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшие попали в лечебное учреждение с травмами разной степени тяжести. Их состояние к настоящему времени не уточняется.

Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая, ведется проверка исполнения законодательства об охране труда.

«На место происшествия выезжал старший помощник прокурора Ленинского района Саратова Андрей Ветров», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее трое человек пострадали при падении трубы на заводе «Русала» в Свердловской области.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости