Около 10 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды
В Курской области около 10 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра.
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
«Ураганный ветер также повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Для устранения последствий непогоды задействовали 54 бригады энергетиков.
Ранее спасатели объявили в ряде районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за жары.